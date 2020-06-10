1330. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı- MPİ 10 Haziran Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Cumartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda MPİ Genel Müdürlük binasında tamamlanan çekiliş sonrası 10 Haziran Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. İşte, bu haftanın şanslı rakamları ve 1330. hafta Sayısal Loto Sayısal Loto sorgulama ekranı.

10 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1330. hafta çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:45'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1329. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 39, 41 ve 44 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 524 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.