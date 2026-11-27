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Milli Piyango geleneği olan Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL, dağıtılması beklenen toplam ikramiye ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olan Yılbaşı Özel Çekilişi'nin biletleri 9 Kasım’da satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 250, yarım 500 ve tam 1.000 TL olarak belirlendi.

‘İŞ YERLERİMİZİ SÜSLEDİK MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar bayilerde yoğunluk oluşturdu. Sıraya giren oyunseverler büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla biletlerini satın aldı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, “Büyük ikramiye 1 milyar lira. Dağıtım garantisi müşterilerimizin ilgisini artırdı. Bu yıl çok talep var. Tam bilete talep daha fazla. Bayilerimizin önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. İş yerlerimizi süsledik müşterilerimizi bekliyoruz. Bilet almayı düşünenler son güne bırakmasınlar, yılbaşı biletini alıp cüzdanına koysunlar. Son güne bilet kalmayabilir. Herkese bol şans diliyorum. Çıkmaz demeyin şansınızı deneyin" dedi.

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BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde biletlerin dağıtım garantisiyle satışa sunulduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Dağıtım garantisi büyük ikramiyenin tamamının dağıtılacağının garantisidir. Büyük ikramiye 3 tane çeyrek bilete çıkarsa, 1 milyar lira 3'e bölünüyor, 2 tane çeyrek bilete çıkarsa 2'ye bölünüyor. Antalya, Muratpaşa olarak rüştünü ispat etmiş, şanslı olarak adlandırılan ilçeyiz. İlçemizde çok sayıda büyük ikramiye kazandıran bayilerimiz bulunuyor. Bayilerimizin önünde uzun kuyruklar oluşması dağıtım garantisinin bilete ilgiyi artırdığını göstermesi bizi mutlu ediyor."

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'BİLET SATIN ALMAYI SON GÜNE BIRAKMAYIN'

Antalya Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi'nde faaliyet gösteren Ünal Milli Piyango Bayi işletmecisi Serkan Çobanoğlu, 1941 yılından itibaren ailesinin Milli Piyango bayiliği yaptığını ve kendisinin 3'üncü kuşak olarak bilet satmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Antalya'da şanslı bayi olarak anıldıklarına değinen Çobanoğlu, “Büyük ikramiye 1 milyar lira. İkramiyenin tamamı dağıtım garantili. Bilete talep çok fazla. Bilet almayı düşünenler son güne bırakmasın. Kuyruklar uzuyor, bilet kalmayabilir. Bayimizde daha önce büyük ikramiye kazandırdık. Büyük ikramiye kazandıracak biletin bu yıl da bayimizden satın alınmasını diliyoruz. Çeyrek 250, yarım 500, tam bilet 1000 lira. Biletlere ilgi fazla. Cumartesi, pazar günleri bilet satışları daha fazla, bayilerimiz daha yoğun oluyor. Şanslı bayi olarak büyük ikramiyeyi kazandırmayı istiyoruz. Biletini bizden satın alanların hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Piyango biletine yılbaşında talep çok artıyor. Her evde yılbaşı bileti oluyor. Büyük ikramiye herkesin hayalini süslüyor. Müşterilerimiz, yat, kat almayı, ev sahibi olmayı hayal ediyor. Son güne kalmadan herkes hayallerinin peşinde koşsun, biletini alsın."

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Bayide yılbaşı bilet satışı yapan ve işletmeye adını veren Ünal Çobanoğlu, Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerine talebin çok yoğun olduğunu anlattı.

‘SON GÜN BİLETE İLGİ HER ZAMAN FAZLA OLUR’

Kazım Özalp Caddesi'nde gezici bayi olarak bilet satışı yapan Durmuş Ali Aydın, “1983'ten beri Milli Piyango bayisiyim. Vatandaşlar biletler satışa sunulmadan gelip fiyatını sorar, satılmaya başlayınca ilk günden itibaren bileti almaya başlar. Bazıları belirledikleri numarayı tercih ediyor, son güne kadar satışlar devam eder. Bileti satışa sunulduğu ilk gün alanlar son günlerde kuyruğa girip yeni bilet alır. Son gün bilete ilgi her zaman fazla olur." ifadelerini kullandı.

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‘BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN BİLETİ BEN SATMAYI UMUT EDİYORUM’

Atatürk Caddesi'nde gezici bayi olarak geçmişte müşterilerine çok sayıda ikramiye kazandırdığını belirten Zeliha Demiren ise, “32 yıldır bilet satıyorum. Geçimimi bilet satarak sağlıyorum. Bilet satışları iyi gidiyor. Biletin satışa sunulduğu ilk günler olmasına rağmen ilgi var. Yılbaşına kadar ilgi daha da artar. Bilet satın alanların hayali var. Tamamı dağıtım garantili olduğu için talep çok fazla. Müşterilerim, ev, araba almayı, çocuğuna yatırım yapmayı ve geleceğini kurmayı hayal ediyor. Yakın zamanda Kazı Kazan'dan büyük ikramiye kazandırdım. Bu sene yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan bileti ben satmayı umut ediyorum" diye konuştu.

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‘HERKESE BOL ŞANS DİLİYORUM’

Şarampol Caddesi'nde gezici bayi olarak Milli Piyango bileti satan Behiye Ayduk, şu ifadeleri kullandı:

“15 yıldır bilet satıyorum. Çok heyecanlıyım. 1 milyar lira ikramiye çok büyük para. Müşterilerimizin hayalini süslüyor. Herkese bol şans diliyorum. Dağıtım garantisi olması müşterilerimize güven veriyor. İkramiyenin tamamının dağıtım garantili olması biletlere ilgiyi artırdı. Yılbaşı çekilişinin geleneksel olmasından dolayı herkes her yıl aynı heyecan yaşanıyor, yılbaşında ikramiye kazanma hayali kuruluyor."

‘HER SENE AYNI BAYİDEN BİLET ALIRIM’

Yılbaşı bileti satın alan Ayşegül Piri, “Bilet almak için çarşıya geldim. Her sene aynı bayiden alırım. İkramiyeyi kazanırsam bir bölümünü kimsesizlere yardım amacıyla dağıtacağım" dedi.

‘HER YILBAŞINDA BİLET ALIRIM’

Oyunsever Sinem Çarlı ise “Herkes gibi, bize çıkmasını diliyorum. Her yılbaşında bilet alırım. Kendim ve ailem şansına bilet satın alıyorum. Büyük ikramiyeyi kazanırsam farklı ülkeleri gezmeyi, ev satın almayı hayal ediyorum" diye konuştu.

‘BU SENE BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMAYI UMUT EDİYORUM’

Her sene yılbaşı bileti satın aldığını belirten Uygar Arslan, “Bu sene büyük ikramiyeyi kazanmayı umut ediyorum. Kazanırsam, hayır yapmayı istiyorum. Sokak hayvanlarına destek için harcama yaparım, işimi kurarım. Her sene Ünal Milli Piyango Bayisi’nden bilet alıyorum ve buranın uğurlu olduğunu düşünüyorum" dedi.