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Sayılı günler kala uzmanlardan YKS tavsiyeleri

#Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)#Sınav#Üniversite
Sayılı günler kala uzmanlardan YKS tavsiyeleri

Bu yıl rekor katılımın beklendiği 18-19 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

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“Son günlerde bol bol deneme sınavı çözün” diyen uzmanlar, evde sınav uygulamanın nasıl olması gerektiğini ve motivasyonu yüksek tutmanın yollarını anlattı.

GÜNDE EN AZ 150 SORU

Sayılı günler kala uzmanlardan YKS tavsiyeleri

Prof. Dr. Erten Gökçe (Ankara Üniversitesi)

* Başarıya odaklanılmalı, tempo yüksek tutulmalı ve etkili çalışma sürdürülmeli.

* Motivasyon yüksek tutulmalı, hayaller ve hedefler düşünülmeli.

* Her gün düzenli olarak test çözülmeli, aday yetersiz olduğunu düşündüğü konularda özet çıkarmalı.

* Her gün en az 150 soru çözmeye çalışılmalı.

EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN

Sayılı günler kala uzmanlardan YKS tavsiyeleri

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Sebahat Başusta (Bilfen Liseleri)

* Konu eksiklerinizi 15 gün içinde tamamlayacak şekilde bir plan oluşturun.

* Daha kolay ve hızlı geliştireceğiniz konu veya soru tipini öne alın.

* Tüm denemelerinizde gerçek sınav koşullarını yaratın.

* Günlük 6-8 saatlik uyku düzeninizi sürdürün ve beslenme alışkanlıklarınızın aynı kalmasına dikkat edin.

EVDE SIK SIK DENEME ÇÖZÜN

Sayılı günler kala uzmanlardan YKS tavsiyeleri

Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları)

* Deneme sırasında dikkatinizi dağıtacak eşyaları gözünüzün önünden kaldırın.

* Telefonunuzu sessize alın, hatta mümkünse kapatın.

* Optik form kullanmaya özen gösterin. Unutmayın ki optik forma işaretlenmemiş cevapların hiçbiri geçerli sayılmayacak.

* Saati ayarlayın. Mutlaka gerçek sınav süresine göre deneme çözün.

 

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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)#Sınav#Üniversite

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