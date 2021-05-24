MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSayıları giderek artıyor! Bölge halkı tedirgin
GeriGündem Sayıları giderek artıyor! Bölge halkı tedirgin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İlyas Kaan TAYTAK/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Sayıları giderek artıyor! Bölge halkı tedirgin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayıları giderek artıyor! Bölge halkı tedirgin

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı 3 köyün çevresinde ekili tarlalarda, son dönemde obruklar oluşmaya başladı. Sayısı 10'u bulan obrukların sonuncusu, 30 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde oldu. Bölgede çiftçilik yapan Eşref Koç, "Burada bir obruk oluşmuştu, öncesinde ufaktı sonradan büyümeye başladı. Çapı ve derinlik büyümeye, genişlemeye başladı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Emirdağ'a bağlı, özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy, Sığırcık ve Kaldırım köylerinde son dönemde obruklar oluşmaya başladı. İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan obruklar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen bölge halkı, bölgede irili ufaklı obruk sayısının 10'u bulduğunu aktardı. Son olarak Yeniköy'de 30 metre derinliğinde ve 20 metre çapında oluşan obruk ise tedirginliğe neden oldu.

Sayıları giderek artıyor Bölge halkı tedirgin

Bölgede çiftçilik yapan Eşref Koç, "Burada bir obruk oluşmuştu, öncesinde ufaktı sonradan büyümeye başladı. Çapı ve derinlik büyümeye, genişlemeye başladı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Konyada yine obruk oluştu İlk gördüğümüzde şaşkınlık geçirdik
Konya'da yine obruk oluştu! 'İlk gördüğümüzde şaşkınlık geçirdik'

Tarlada hayvan otlatırken obruk oluştuğunu fark eden Mustafa Soysal, "Böyle obruklar oluşuyor. Hayvanların düşme oranı yüksek olduğu için korkuyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

Bölgede çiftçilikle uğraşan Ramazan Selim de obruklarla ilgili çözüm beklediklerini söyledi.

Sayıları 600e ulaştı Konyada obruk tehlikesi
Sayıları 600'e ulaştı! Konya'da obruk tehlikesi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi