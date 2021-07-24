Sayıları 400’e çıktı... Artık daha özgür

Kara akbabaların tabiat döngüsünde çok önemli bir yeri var. Leşleri yiyerek yok ediyorlar. 14 kiloya kadar ulaşan cüsseleri ve güçlü gagaları sayesinde büyük kemik parçalarını bile yutabiliyorlar. Sadece Asya’da ve Avrupa’nın belli bölgelerinde yaşıyorlar. Türkiye’de de yaşam alanları sınırlı. Bir dönem sayıları çok azalmış, nesli tükenecek diye endişe edilmişti. Ancak Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün aldığı tedbirler sayesinde artık sayıları artmaya başladı. Hatta Avrupa’da İspanya’dan sonra en çok kara akbabanın Türkiye’de olduğu belirlendi. Verilere göre Türkiye’de yaklaşık 400 kara akbaba yaşıyor. En yoğun yaşadıkları bölgeler Bolu’daki Köroğlu Dağları ve Eskişehir’deki Sündiken Dağları bölgesi. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde de yaşıyorlar. Orman Mühendisleri Odası’nın yayımladığı ‘Dev Kanatlar: Kara Akbaba’ adlı kitaba göre Köroğlu Dağları’nda 60 çift, Sündiken Dağları’nda ise 46 çift kara akbaba tabiata renk katıyor.



40 YIL YAŞIYORLAR

Kitapta yer alan bilgilere göre bu akbabalar 40 yıl kadar yaşıyor ve hayatlarına tek eşli olarak devam ediyor. Bir kara akbaba eşi ölmeden başka bir akbaba ile eşleşmiyor. 5 bin kilometrelik mesafeye kadar uçabilen bir akbaba çifti yılda 600 kiloya kadar et tüketebiliyor. Zemindeki hedeflerini bin metre yüksekten görebilen kara akbabalar kuzgunları da takip ederek onların bulduğu yiyeceklere de ortak olabiliyor. Doğal düşmanı olmayan kara akbabaların en büyük düşmanları maalesef insan. Özellikle yuva yapacakları yüksek çam ağaçlarının yok edilmesi onlar için hayati bir tehlike doğuruyor. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü bu tür ağaçların kesilmemesi için de özel önlemler alıyor.

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