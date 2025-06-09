Sayıları 3 bini aştı ceylan nöbeti

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Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’nda ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi ile 2 özel bölgede yetiştiriliyor. Alanlardaki ceylanlar sıkı şekilde korunurken, özellikle üreme dönemlerinde yavruların zarar görmemesi ve çalınmaması için jandarma ile DKMP ekiplerinin denetimleri sıklaşıyor. 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

ŞANLIURFA VALİSİ ŞILDAK: GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

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ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, ceylanların Şanlıurfa için çok değerli olduğunu, bu hayvanlara özenle bakıldığını anlattı. Kızılkuyu 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’nda yetiştirilen ceylanların doğada popülasyonlarının artması için farklı bölgelere götürülerek serbest bırakıldığını aktaran Şıldak, “Şu an istasyonumuzda 393 yetişkin ceylanımız var, bu sezon bereketliydi, 200 de yavrumuz oldu. Az önce iki yavrumuzu kucağımıza aldık ve 3-4 günlüklerdi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün Ceylanpınar İşletmesi’nde 1000’in üzerinde ceylan var, mevcut durumda bütün bunları topladığımızda 3 binin üzerinde ceylan şu anda Urfa topraklarında bulunuyor” dedi.