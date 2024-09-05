Saygısızlık yapan öğrencisini 'evladımız, atamayız' deyip affetmişti... Eyüp öğretmen hayatını kaybetti

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2022'nin Mart ayında, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eyüp Sağlık (60), sosyal medyada fenomen olmak isteyen bir öğrencisinin kendisine yönelik saygısız hareketlerine maruz kalmıştı. Başka bir öğrenci tarafından kayda alınan o anlar ise büyük tepki toplamış ve olay hakkında Ankara İl Milli Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Maruz kaldığı durumun ardından kendisine ulaşan gazetecilere konuşan Sağlık ise öğrencisine sahip çıkarak kendisini affettiğini söylemişti. Örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Sağlık, kendisinin de hatası olabileceğini belirterek verdiği röportajda şöyle konuşmuştu:

“Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Kendisini affettim. Onunla ve velisiyle de buluştum. Bu bizim evladımız, atamayız. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim.”

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AYAĞININ KAYMASI SONUCU BALKONDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANMIŞTI

Bu davranışın ardından tüm ülkede tanınan Sağlık, yaklaşık 3 ay önce evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 3'ncü kattan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve tedavi altına alınan Sağlık'ın sol kolunun işlevini yitirdiği, akciğerinde sönme olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Buradaki 3 haftalık tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen ve bir süre daha tedavi gören Sağlık, durumunun sürekli kötüye gitmesi ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

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GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden emekli öğretmen için Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Körler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sağlık, cenazesi namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

“GEÇEN HAFTA KALBİ DURMUŞTU AMA TEKRAR ÇALIŞTIRMAYI BAŞARMIŞLARDI”

Olayla ilgili konuşan ağabey Ali Sağlık, “Kardeşim sabah uykulu halde balkon camını silerken ayağı kaydı ve üçüncü kattan düştü. Komşuların yardımı sayesinde ambulansla hastaneye götürüldü. 21 gün boyunca hastanede tedavi edildi. Götürüldüğü hastanenin imkanları yetmeyince başka hastaneye nakledildi. Orada da bütün gayretlere rağmen hayata tutunamadı. Düşünce kaburgaları kırılmış, sol kolu işlevini kaybetmiş ve akciğeri sönmüştü. İlk başlarda bilinci yerindeydi. Konuşabiliyorduk. Daha sonra bilinci kaybetti. Bir süre makinelere bağlı yaşadı. Geçen hafta kalbi durmuştu ama tekrar çalıştırmayı başarmışlardı. Tekrar kalbi durunca bu kez kurtarılamadı” dedi.

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“KIZININ DÜĞÜNÜNE YETİŞEMEDİ”

Kardeşinin, kızının düğününe çok gelmek istediğini ama sağlının müsaade etmediği söyleyen ağabey Sağlık, “Gözleri açık vefat etti. Kızının düğününe yetişemedi, göremedi. Düğünü babası olmadan yaptık. O sırada hayattaydı ama uyuyordu. Gelemedi düğüne. İyi bir insan ve öğretmendi. Mesleğinde başarılıydı. Dersinde sadece İngilizce konuştururdu. Emekli olması istenmedi başarılı olduğu için. Okul müdürü reddetti emeklilik isteğini. Ama o yorulduğunu ve ailesi ile vakit geçirmek istediğini ve istirahat etmesi gerektiğini belirterek emekli olmuştu. Tatillerde bile çalışırdı. Orada öğrencinin esas gayesi fenomen olmaktı. Orada benim kardeşim, alçak gönüllüğü ve öğretmenliğin verdiği yüksek maneviyatla ‘o çocuklar bizim çocuklarımız' diyerek sahip çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

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