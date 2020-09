Saygısızlığın ‘HAS’I

İstanbul’da Has Murat Paşa, kendi adıyla anılan bu caminin inşasını 1465 yılında başlatmıştı. Bugün Vatan ve Millet caddelerinin kesiştiği noktada, Aksaray Meydanı’nda yer alan cami 1471’de tamamlanarak hizmete girdi. Murat Paşa, aslında son Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Konstantin Paleologos’un ağabeyinin oğluydu. Konstantin’in oğlu olmadığı için de kardeşiyle birlikte Doğu Roma tahtının muhtemel iki varisinden biri sayılıyordu. İstanbul’un fethinden sonra Müslüman olarak Osmanlı Padişahı Fatih’in emrine girdi. Askeri ve bürokratik kademelerde hızla yükseldi. Rumeli Beylerbeyi oldu. Birçok sefere katıldı. Vezirlik rütbesi alarak Fatih’in divanına girdi. Seferlerde Fatih’in hep yanı başındaydı. 1473 yılında Otlukbeli seferi sürecinde pusuya düştü ve şehit oldu. Caminin medresesini onun gibi Müslüman olup Fatih’in hizmetine giren ağabeyi Mesih Paşa tamamladı.



ADIM BAŞI LEVHA!



Yüzyıllardır hizmet veren bu caminin eskiden medresesinin bulunduğu yere sonradan bir tuvalet yapıldı. ‘Ücretli’ olarak hizmet veren bu tuvaletin tanıtımı için ise caminin bahçesi levhalarla dolduruldu. Bugün caminin bahçesine adım attığınız andan itibaren bu birkaç kabinli tuvaletin reklamı için konan ‘WC’ levhalarını her adım başında görmek mümkün. Yaya trafiği yoğun olan bölgede levhaların caminin yanından geçenlerin dikkatini çekebilmesi için de her şey yapılmış. Caminin haziresinde özellikle Fatih devrinde hizmet etmiş birçok bürokrat ve ilim adamının da mezarları var. Fatih’e sadrazamlık yapan Mesih Paşa’nın mezarı da bahçenin diğer tarafında.