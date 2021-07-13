Saygısızlığa büyük tepki

KADIKÖY’de Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı, önceki gece yarısı provokatif ve saygısız bir eyleme sahne oldu. O.Y. meydana aracını getirerek son sesle oyun havası açtı. Bu sırada meydanda bulunanlar tempo tutarak oynadı. Y.E.U. ve Ö.F.A. ise Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin üzerinde haç bulunan giriş kapısı üzerine çıkıp oynadı.

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği üç kişiyi gözaltına aldı. Alkollü olduklarını iddia eden 3 kişi, polisteki sorgularında saygısızlık yapmak istemediklerini söyledi. Çıkarıldıkları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme Y.E. U. ile Ö. F. A.’ya adli kontrol kararı verirken, O.Y. içinse kontrol kararına gerek görülmedi.

PATRİK KINADI

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, saygısızlığı kınadı. Yazılı açıklamada Maşalyan’ın üzüntüsü belirtildi ve Patriklik makamının ruhani merkez olma sıfatıyla yetkili birimlerle irtibata geçip olayın takipçisi olacağı belirtildi. Kilisenin yönetim kurulu üyesi, Karabet Baliyev ise “Herhangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir” diyerek şikayetçi olmadı.

DİYANET’TEN SERT KINAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kiliseye saygısızlığa “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kast eden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” diye tepki gösterdi.

‘PROVOKASYON’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Kadıköy’de Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Zanlılar, sabah 05.30’da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Medeniyetimizde

dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara

asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

“Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkûm ediyoruz.”

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