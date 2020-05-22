Camiye saygısızlığa büyük tepki

İzmir’de, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, merkezi sistemin frekansına giren kimliği belirsiz kişiler, bazı camilerden Bella Ciao (Çav Bella) şarkısının yayınını yaptı. Vatandaşların çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, olayın kendilerini çok üzdüğünü, kanlarına dokunduğunu belirterek şunları söyleldi: “Bunlar kim olduklarını bilemediğimiz art niyetli kişiler. Mübarek Ramazan ayında bizim kutsallarımıza, dini değerlerimize bu kadar saygısızlık yapılmasını da anlamış değiliz. Başsavcılığımıza da suç duyurusunda bulunduk.”

‘İZMİR’E MAL EDİLMEMELİ’

Başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin her yerinden, her kesiminden çok ciddi tepki yağdı. Bazı kesimlerde maalesef İzmir ile ilgili bazı algılar oluşturulmaya çalışılıyor. İzmir o algıları hak eden bir şehir değil. İzmir hoşgörünün, sevginin, saygının hâkim olduğu bir şehirdir. İzmir’e mal edilmesine üzülürüm, yanlış bulurum. Gayrimüslim vatandaşlarımız da telefon açıp tepki gösterdi.”

Bu arada, şarkının çalındığı anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alındı.

‘ÇİRKİN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Takipçisi olacağız” dedi.

‘TÜM İZMİRLİLERİ ÇOK ÜZDÜ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer şöyle tepki gösterdi: “Beni ve tüm İzmirlileri üzmüştür. Halkımızı birbirine düşürmeye çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyorum.”

SİYASETTEN ORTAK SES

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir’de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın, milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur. CHP olarak bu konuda tavizsiz şekilde üstüne gidilmesini ve kimin yaptığının çıkartılmasını istiyoruz.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: İzmir’in minarelerinden çav bella çalmak hem ayıptır hem günahtır. Bu densizliği yapanlar kimse derhal yakalanmalı ve yargıç karşısına çıkarılmalıdır. İzmir Müftülüğü bu olayı soruşturmalı ve gerçekleri ortaya çıkarmalıdır. Camilerin ses sistemi yolgeçen hanı olamaz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak, provokasyon çağrısıdır. Bu provokasyona Türk milletinin gelmeyeceğini düşünüyorum.

Muharrem İnce: Cami minarelerinden müzik yayını yapılması, çav bella çalınması ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Cezası verilmelidir.

Camilerden şarkı çalma olayının merkezi anons sisteminin şifresinin kırılarak yapıldığı belirtiliyor. Dün de Bornova ve Bayraklı ilçelerinde saldırılar olması üzerine, İzmir Müftülüğü tedbir amacıyla merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süre son verildiğini açıkladı.