Savunmanın gözbebekleri

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Tatbikat bölgesinde kurulan sergi alanında 43 firmanın standı yer alıyor. Tatbikata, SİHA ve İHA’lar, yakın hava savunma sistemleri, helikopterlerden, savaş gemilerine, mühimmatlardan elektronik harp ve radar sistemlerine kadar birçok savunma sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayiinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlıyor. Sergi, tatbikat süresince her gün farklı katılımcıların ziyaretine açıldı. TSK’nın envanterine giren ve yakın zamanda girmesi planlanan yerli savunma ürünleri de EFES-2022’de sergileniyor. MKE’nın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemi, Boran, Yavuz Obüsü, E-ZMA ve TSK ve güvenlik güçlerinin olmazsa olmazı MPT76 ve keskin nişancı tüfekleriyle yerini aldı. Basın ziyaretine dün açılan sergiyi bugün yabancı askeri ateşeler ziyaret edecek.

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