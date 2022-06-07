Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savunmanın gözbebekleri

#Türk Savunma Sanayi#Türk Savunma Sanayii Zirvesi#SİHA
Savunmanın gözbebekleri

Türk Savunma sanayisinin göz bebeği yerli ve milli sistemler, EFES -2022 Tatbikatı’nda sergilendi.

Haberin Devamı

Tatbikat bölgesinde kurulan sergi alanında 43 firmanın standı yer alıyor. Tatbikata, SİHA ve İHA’lar, yakın hava savunma sistemleri, helikopterlerden, savaş gemilerine, mühimmatlardan elektronik harp ve radar sistemlerine kadar birçok savunma sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayiinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlıyor. Sergi, tatbikat süresince her gün farklı katılımcıların ziyaretine açıldı. TSK’nın envanterine giren ve yakın zamanda girmesi planlanan yerli savunma ürünleri de EFES-2022’de sergileniyor. MKE’nın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemi, Boran, Yavuz Obüsü, E-ZMA ve TSK ve güvenlik güçlerinin olmazsa olmazı MPT76 ve keskin nişancı tüfekleriyle yerini aldı. Basın ziyaretine dün açılan sergiyi bugün yabancı askeri ateşeler ziyaret edecek.

Haberin Devamı

Savunmanın gözbebekleri

Savunmanın gözbebekleri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Savunma Sanayi#Türk Savunma Sanayii Zirvesi#SİHA

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı