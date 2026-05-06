Savunmanın devi SAHA 2026

120 ülkeden 1700’ün üzerinde firmanın katıldığı dev organizasyon, Türk mühendisliğinin ulaştığı son noktayı dünyaya ilan ediyor. 200’den fazla ticari alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, en az 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin imzalanması ve toplam 164 imza töreninin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Fuarın açılış töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda ülkeden üst düzey ismin katılımıyla yapıldı.

Avrupa, ABD ve Kanada’dan katılım öne çıktı. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina’da sergileniyor.

Dün itibarıyla sektör profesyonellerine kapısını aralayan fuar 9 Mayıs’ta vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ATATÜRK İMZALI YILDIRIMHAN

- Milli Savunma Bakanlığı, AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, SAHA Expo 2026’da ilk kez sergilendi.

Türkiye, YILDIRIMHAN projesi ile ‘kıtalararası’ vuruş kabiliyetine erişmiş oldu. 6 bin kilometrelik menzile sahip füzenin gövdesinde Atatürk’ün imzası ve Yıldırım Bayezid’in tuğrası yer alıyor.

MIZRAK SAHNEDE

- Baykar, fuar kapsamında, K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek’i ilk kez fuarda görücüye çıkardı. 1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kilogram faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zekâ destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı. Fuarda Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar TB2 SİHA, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI TİHA, yapay zekâ tabanlı mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 de yer aldı.

