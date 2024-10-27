Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

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BAKAN FİDAN SAHA EXPO’DA: ÇALIŞMAYA DEVAM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Fidan, “SAHA EXPO 2024, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi. Bu olağanüstü organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bölgesinde siyasi ve ekonomik istikrarın temel taşı olan Türkiye’nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÖZGÜVEN DEVRİMİ YAPTIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da düzenlenen AK Parti Ceyhan 8. Olağan İlçe Kongresi’nde TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili konuştu: “Hepimiz gördük ki TUSAŞ’ta çalışan kahraman personelimiz birlik ve beraberlik mesajları yaydılar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel şebekeler ve ülkedeki vesayet odaklarıyla mücadele ederek özgüven devriminin yolunu açtı. Bütün savunma ihtiyaçlarını üretebilen tam bağımsız Türkiye’ye doğru gidiyoruz. Bayraktar İHA ve SİHA’larımızla, terörle mücadele ve vatan savunması alanında gerçekleştirdiğimiz büyük oyun değişikliği bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.”

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İMAMOĞLU TUSAŞ STANDINDA: SALDIRI MİLLETİMİZE YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’nda TUSAŞ standını ziyaret etti. Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu ekrana karanfil bırakan İmamoğlu, şunları söyledi: “Savunma sanayine yapılan saldırı milletimize yapılmış saldırıdır. Ülke olarak, birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur. Hain terör saldırısının üstesinden gelme konusundaki en büyük gücümüz de birlik ve beraberliğimizdir. Milletçe kenetlenerek terörün bu amacına ulaşmasına kesinlikle engel olacağız.”

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Fuarda kareler;















