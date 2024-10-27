×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Güncelleme Tarihi:

#SAHA EXPO#Hakan Fidan#AK Parti
Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

Avrupa’nın büyük organizasyonu olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın 4’üncüsü İstanbul’da düzenlendi. 4 gün süren ve dün sona eren fuara 200’ü yabancı olmak üzere bin 400’ü aşkın firma katıldı. 50’den fazla ülkeden 90’ın üzerinde resmi heyet, 24 ülkenin bakanı, yaklaşık 10 ülkenin genelkurmay başkanı, içişleri bakanı fuara geldi. SAHA EXPO’da çok sayıda yerli ve milli teknoloji de ziyaretçileriyle buluştu. Bu sene SAHA EXPO’da 6 milyar dolar değerinde 133 anlaşma imzalandı ve bunun 4 milyar 332 milyon doları ihracat sözleşmesi.

Haberin Devamı

BAKAN FİDAN SAHA EXPO’DA: ÇALIŞMAYA DEVAM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Fidan, “SAHA EXPO 2024, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi. Bu olağanüstü organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bölgesinde siyasi ve ekonomik istikrarın temel taşı olan Türkiye’nin milli caydırıcılık kapasitesini artırmaya odağımızı kaybetmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK:  ÖZGÜVEN DEVRİMİ YAPTIK  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da düzenlenen AK Parti Ceyhan 8. Olağan İlçe Kongresi’nde TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili konuştu: “Hepimiz gördük ki TUSAŞ’ta çalışan kahraman personelimiz birlik ve beraberlik mesajları yaydılar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel şebekeler ve ülkedeki vesayet odaklarıyla mücadele ederek özgüven devriminin yolunu açtı. Bütün savunma ihtiyaçlarını üretebilen tam bağımsız Türkiye’ye doğru gidiyoruz. Bayraktar İHA ve SİHA’larımızla, terörle mücadele ve vatan savunması alanında gerçekleştirdiğimiz büyük oyun değişikliği bütün dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.”

Haberin Devamı

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

İMAMOĞLU TUSAŞ STANDINDA: SALDIRI MİLLETİMİZE YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’nda TUSAŞ standını ziyaret etti. Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu ekrana karanfil bırakan İmamoğlu, şunları söyledi: “Savunma sanayine yapılan saldırı milletimize yapılmış saldırıdır. Ülke olarak, birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur. Hain terör saldırısının üstesinden gelme konusundaki en büyük gücümüz de birlik ve beraberliğimizdir. Milletçe kenetlenerek terörün bu amacına ulaşmasına kesinlikle engel olacağız.” 

Haberin Devamı

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Fuarda kareler;

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Savunmanın 4 günlük gövde gösterisi

Haberle ilgili daha fazlası:
#SAHA EXPO#Hakan Fidan#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!