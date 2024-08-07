Savunmanın 100 devi listesinde 5 Türk 

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Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı.

Defense News dergisinin düzenlediği ‘Defense News Top 100’ listesinde 5 Türk şirketi, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT yer aldı.

Liste verilerine göre ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, ROKETSAN 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.

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Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. Haluk Görgün sonuçlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR

“Savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor, güçleniyor ve yükseliyor. Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye’nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz.

Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50’de iki, ilk 100’de ise toplam beş firmamız yer alıyor.

LİSTEDE 5 ŞİRKETİ OLAN 5 ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye savunma sanayii alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu. Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alınteri bulunuyor.

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Defence News İlk 100’de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz.”