Savunman batsın

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İstanbul Kağıthane’de yaşayan Şener Barut ile Sultan Barut (27) 9 yıl önce evlenmişlerdi, iki çocukları vardı. Şener Barut yüzde 50 engelli olan eşine 2022’de boşanma davası açtı. İddiasına göre, Sultan Barut kendisini aldatıyordu. Sultan Barut 14 Ocak’ta Şener Barut’un ağabeyinin evine konuşmak için gitti. Burada Şener Barut tartıştığı Sultan Barut’u iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

BIÇAK ALIP GİTMİŞ

İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Şener Barut, dünkü duruşmadaki ifadesinde “Eşim bana ve aileme hakaret etmeye başladı. Erkekliğime laf etti. Kontrolümü kaybettim. Aynı gün eşim ile buluşmadan daha önce bir oyuncakçının olduğu AVM’den bir adet bıçak almıştım. Bıçağı ‘Çocuklarımı bana vermezsen kendimi öldürürüm’ diye tehdit ederim düşüncesiyle almıştım” dedi.

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Sultan Barut’un babası Murat Ovaç da söz alarak, “Kızım sanığın ağabeyi ya da yengesi telefonla çağırdığı için eve gitti. Sanığın orada olduğunu bilseydi gitmezdi. Kızım orada 20 dakika bekletilmiştir ve kan kaybımdan ölmüştür” iddiasında bulundu.

‘HİÇ MÜDAHALE ETMEDİM’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şener Barut’un ağabeyi Erdinç Barut ise “Aralarındaki ilişki durumunu bildiğim için onların işine karışmamak için yüzlerine kapıyı kapadım. Şener’in ‘Ağabey ambulansı ara’ diyerek binayı terk ettiğini duydum. Sultan’a hiç müdahale etmedim. Hemen 112’yi aradım. 15-20 dakika sonra ambulans geldi. Ambulans ekipleri geldiğinde Sultan’ın öldüğünü gördüm” dedi.

Şener Barut’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.