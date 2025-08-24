Savunmaları kurşundan ağır... Hem maganda hem pişkinler

Haberin Devamı

Trabzon’daki gelin alma töreninde silah sıkarak bir kişinin canını alan, 2 kişiyi de yaralayan Özel Harekât Polisi Yunus Emre Bahadır (27) ile amcası Metin Bahadır (47), tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 düğün magandasının ifadeleri ise pes dedirtti.

KİMSE ‘ATEŞ ETMEYİN’ DEMEMİŞ

Yunus Emre Bahadır, kendisini pişkince savundu: “Bize ateş etmememiz yönünde herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. 10-12 el sadece ben ateş ettim. Halen şok içindeyim. Olay anını tam hatırlamıyorum. Herhangi bir kastım yoktur. Ateş ederken her yerin güvenliğini aldım. 30 metre aşağıda insanların olduğunu görmedim. Herkes sol taraftaydı. Mısır tarlası olduğu için o bölümü kapatıyordu. Zaten toprağa ateş etmiştim. Havaya ateş edersek fişekler tekrar yere düşeceğinden toprağa atış yaptım. Nasıl sekip aşağıdaki vatandaşlara gittiğini anlamış değilim. Biz ateş ederken başka atış sesi de duydum. Ancak kimin ateş ettiğini görmedim. Ateş ederken toprağı net bir şekilde görüyordum. Toprak havalanıyordu. Topraktan sekmiş olabilir. Çığlık seslerini duyunca aşağı doğru koştum. Karakola teslim olduğumda ellerimde kan vardı. Kaçmaya çalışmadım, silahlarla teslim oldum.”

BAŞKA SİLAH SESİ DE VARMIŞ

Amca Metin Bahadır da şunları söyledi: “Silahı Emre verdi. Toprağa doğru ateş ettim. Aşağıda insanlar görünmüyordu. Ateş ederken başka silah sesi de duydum. Ancak sesin ne taraftan geldiğini bilmiyorum. Zaten olay gelin çıkarma anında oldu. Bağrışma sesleri gelince hemen yaralılara müdahale ettik. Olay anında veya olay sırasında kimse bize silah kullanmamamız konusunda uyarıda bulunmadı. Çevredekilere içindeki plastik mermi demedik. Yunus Emre ve ben yaralılara müdahale ettik, arabalara koyduk. Akabinde emniyete giderek silahları teslim ettik.”

‘OLASI KAST’LA TUTUKLANDILAR

- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Yunus Emre Bahadır ve amcası Metin Bahadır ‘olası kastla adam öldürmek ve yaralamak’ suçlarından tutuklandı. Tutuklandıkları madde 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Detaylar iddianameyle ortaya çıkacak.

Özel Harekâtçı Yunus Emre Bahadır, gelin kapıdan çıkarken 2 silahından birini amcası Metin Bahadır’a veriyor. Amca-yeğen yere ve aşağı doğru kurşun yağdırmaya başlıyor.

KURŞUNLAR BURADAKİ 3 KİŞİYİ VURUYOR

Kurşunlar mısır tarlasından geçip yolda bekleyenleri vuruyor. Ateş edenlerle vurulanlar arasında 20-25 metre mesafe var.

BAKAN TUNÇ: ‘DÜĞÜNDE ATEŞ’İN CEZASI KATLANACAK

Kanlı gelin almaya sert tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılında bu tip eylemlerin cezalarının 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilerek artırılacağını açıkladı: “Masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı ağırlaştırılmaktadır. Hazırladığımız taslakta; meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.”