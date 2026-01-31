Savunmada yeni pazarlar hedefte... NATO’da fırsat penceresi açıldı

Haberin Devamı

Antalya’da düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki ihracat hedeflerini odağına aldı. 2026 Küresel Stratejiler Konferansına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Türkiye Savunma ve Havacılık İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demiroğlu katıldı.

CEVDET YILMAZ: HEDEFİ ŞİMDİDEN GEÇTİNİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Teknolojik dönüşümün yapay zekâ merkezli hızlandığı bir ortamda stratejilerimizi belirlemek durumundayız” diyerek şöyle devam etti:

“Avrupa’da güvenlik şu anda çok yoğun bir tartışma sürecinde. Avrupa, başkalarına güvenip yola devam edemeyeceğini, kendi çarelerini araması gerektiğini görmüş durumda. Biz şanslıyız, erken davrandık. Türkiye bu avantajı çok iyi kullanmak durumunda. Bu durum sürekli devam etmeyecek. Diğer ülkeler de artık yola çıkmaya başladılar. Onların yapacakları çalışmaların sonuçlarını 5-10 yıl sonra göreceğiz. Ancak biz şu anki avantajımızı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Geçmişte parasını ödediğimiz hâlde bize satılmayan ürünleri bugün dünyaya ihraç eder konuma gelmiş durumdayız. 10 milyar doları aştık. Bunu 2028 hedefi olarak koymuştuk, şimdiden geçtiniz; gönülden tebrik ediyoruz. Yeni bir muhasebe yapmalıyız. Birincisi, çift haneli ihracatçı ülkeler arasında kalıcı olarak yer almamız gerekiyor. Savunma sanayii ihracatında ilk 10 ülke arasına girdik. Bunu kritik bir eşik olarak görüp yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. Elbette sevinelim, hedeflerimize ulaştık. Ancak bu durum, bize hem nicelik hem de nitelik anlamında yeni hedefler ve yeni perspektifler ortaya koyma sorumluluğu yüklüyor.”

HALUK GÖRGÜN: HEDEF AVRUPA VE ABD

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de şunları söyledi: “Geçen yılki ihracatımızın yarısından fazlasını Avrupa ve Amerika’ya yaptığımızı ifade etmiştim. Bildiğiniz üzere 2025 yılında Lahey’deki NATO Liderler Zirvesi’nde, müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik harcamalarını kademeli olarak millî gelirlerinin yüzde 5’ine çıkartmaları kararlaştırıldı. NATO üyesi 32 ülkenin her yıl 50 milyar dolar ilave savunma harcaması yapacağı, büyük bir fırsat penceresi açıldı. Bu nedenle, Avrupa ve Amerika’yı öncelikli pazar hedefleriniz arasına koymaktan çekinmeyin. Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmek üzere, Avrupa’daki firmalarla ortaklıklar kurmanızı, hatta satın almanızı özellikle öneriyorum.”