Savunmada Türkiye’yle işbirliği

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NATO ülkelerinin savunma üretiminde Rusya’nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirten Rutte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Rutte, “Bugün NATO’nun askeri üstünlüğü, Çin teknolojisiyle desteklenen, İran ve Kuzey Kore silahlarıyla donatılmış, hızla yeniden silahlanan Rusya tarafından agresif bir şekilde tehdit ediliyor” dedi.

ÜRETİM SAVAŞINI KAZANMALIYIZ

Rutte, “NATO’nun ekonomisinden 25 kat daha küçük olan Rusya’nın bizi (savunma üretiminde) geride bırakması düşünülemez. Savaşı önlemek için daha fazla harcama yapmalıyız. Bu yeni ‘üretim’ savaşını kazanmalıyız. Bu zirvenin amacı da bu” diye konuştu. NATO Genel Sekreteri, von der Leyen’in de aynı farkındalıkla göreve gelmesinin ardından Aralık 2024’te ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yaptığını, İngiltere ile ortaklık anlaşması imzaladığını, Norveç’le bu alandaki ilişkileri yakınlaştırdığını anımsattı.

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AVRUPA’NIN GELECEĞİ FABRİKALARINIZDA

Ursula von der Leyen de savunma sanayi paydaşlarına hitap ederek, “Avrupa’nın geleceği sadece Ukrayna’daki cephede değil, aynı zamanda fabrikalarınızda da yazılıyor” dedi. Zirvede NATO müttefiklerinin yeni savunma harcaması hedefleri üzerinde anlaşacağına değinen von der Leyen, “Ancak yatırımımızı nasıl yaptığımız, ne kadar yatırım yaptığımız kadar önemlidir” dedi.