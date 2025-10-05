Savunmada lazer çağı: Düşmanı kör ediyor

Haberin Devamı

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ‘IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi’nin kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıklayan Bakan Kacır, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sistemin teknik özelliklerini şöyle sıraladı:

YAKLAŞANI ERİTİYOR

“20 kW gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1.5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım. Yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye’yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.”

Haberin Devamı

KİLOMETRE TAŞI

Projenin yürütücüsü TÜBİTAK BİLGEM, sahip olduğu mühendislik birikimi ve uzun yıllara dayanan lazer teknolojileri tecrübesiyle bu alanda kritik bir eşiğin daha aşılmasını sağladı. Çalışmalar, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) desteğiyle hayata geçirildi. IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, modern savaş ortamlarına uygun mimarisi ve ölçeklenebilir yapısıyla Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önemli bir kilometre taşı olacak.

KARADA, DENİZDE, HAVADA

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.