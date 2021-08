‘Savunmada dışa bağımlılık yüzde 80’den 20’ye indi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (İDEF) açılışını yaptı. Erdoğan, “Atalarımızın bir sözü var: ‘Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın’. Bu söz bizim savunma sanayiindeki felsefemizin en güzel ifadesidir” dedi.

İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile birlikte katılan Erdoğan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

KATILIMCILAR GİDEREK ARTIYOR

“Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilci ile fuarımızı düzenliyoruz. Ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin sayısını aşacağını ümit ediyorum. Türkiye savunma sanayiinde geliştirdiği her türlü imkânı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir.

RAKAMLARLA SAVUNMA SANAYİİ

2002 yılında ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken, günümüzde 750’yi geride bırakmıştır. Bütçeleri de 5.5 milyar dolar düzeyinden, 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firma sayımız da 56’dan 1500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyara yükselmiştir. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80’ler seviyesinden yüzde 20’ler seviyesine indirmeyi başardık. Silahlı İHA’ların üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayiine bu denli yüklenmiştir.

BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIR OL

Atalarımızın bir sözü var, ‘Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın’. Bu söz bizim savunma sanayiindeki felsefemizin en güzel ifadesidir. Türkiye bir yerde bayrak göstermek istiyorsa tek gayesi o yerde barışı, huzuru, refahı, sağlamaktır.

MASUMLARA BOMBA YAĞDIRMADIK

Biz asla sınırlarından binlerce kilometre ötede güya terörle mücadele adı altında sivil masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur. Küresel teknoloji firmalarının terör örgütleri karşısında sergilediği iki yüzlü tutum bile tek başına niçin her alanda güçlü olmamız gerektiğini göstermeye yeterlidir.”

GELECEĞİN ÜRÜNLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA’lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları, uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız. Elde ettiğimiz her imkânı, her kabiliyeti, geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecektir.”

Türk savunma sanayisi, düşman füzelerini lazer teknolojisiyle etkisiz hale getirecek Nazar Sistemi'ni geliştirdi. Sistem, elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip füzeleri etkisiz hale getiriyor. Geliştirilen yerli motorun (solda) ve 4x4 ve paletli araçlar için geliştirilen 310 beygir motorun testleri sürdürülüyor. (AA)

