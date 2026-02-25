"Savunmada dijital egemenlik"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, SANCAR SİDA Hizmete Alma, Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi Temel Atma Töreni, KAAN Teknoloji Merkezi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi Ek Binası Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Envanterimize kattığımız SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz. Simülatör üretim ve entegrasyon tesisi ile eğitim, hazırlık ve sürdürülebilir operasyon altyapımızı büyütüyor, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu gurur verici sistem, tesis ve platformları bizlere kazandıran HAVELSAN’ımıza yürekten tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum.

CAYDIRICILIK FAKTÖRLERİ

Günümüzde caydırıcılığın belirleyici faktörleri; platformlara akıl veren yazılım, güvenli veri akışı, kesintisiz haberleşme ve siber dayanıklılıktır. Bunun için Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Biz, hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20’ye indirdik. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, firmalarımız, tersanelerimiz, havada, karada ve denizde tarihi bir başarı hikâyesiyiz.

TÜRKİYE 10 ÜLKEDEN BİRİ

Artık yalnızca kendi ordusunun değil; talep edilmesi halinde dost, kardeş ve müttefiklerinin de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var. Artık 3T modelini (tespit, teşhis ve taarruz) yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir.

HER YIL YENİ REKORLAR

Savunma ve havacılık ihracatında her geçen yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Sadece geçtiğimiz sene savunma ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktı. Bu rakam dikkatinizi çekerim; 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı. Halihazırda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11’inci ülkesiyiz. 2028’de 11 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşarak savunma ve havacılık ihracatında inşallah dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. 2025 sonu itibarıyla savunma sanayindeki proje hacmimiz 100 milyar doları, proje sayımız ise 1400’ün üzerine çıktı.

HAVELSAN’IN KRİTİK PROJELERİ

Yürüttüğü projeler, gerçekleştirdiği çalışmalarla HAVELSAN; komuta kontrol, simülasyon eğitim, siber güvenlik ve otonom kabiliyetler gibi alanlarda savunma gücümüzün dijital omurgasını teşkil eden yüz akı kurumlarımızın biridir. Türkiye’nin savunma gücünü yazılımla büyüten, akılla derinleştiren, entegrasyonla hızlandıran stratejik bir kuvvet çarpanıdır. HAVELSAN’ımız şu anda çok önemli projeler yürütüyor. Bulut Bilişim Sistemi Projesi bunlardan biridir. Bu proje nihayete erdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karargâhlarındaki operasyonlar, insanlı ve insansız sistemler HAVELSAN’ımızın komuta kontrol yazılımlarıyla gerçek zamanlı olarak yönetilecek. Yine HAVELSAN’ımızın geliştireceği yerli siber kalkanla korunacak bu sistemle stratejik, operatif ve taktiksel kabiliyetlerimizi tahkim edeceğiz. Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez.”

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Vecihi Hürkuş’ların, Piri Reis’lerin, Barbaros Hayrettin Paşa’ların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için canımızı dişimize taktık” dedi: “1940’lı yılların ilk yarısında kendi tasarlayıp geliştirdiği 6 kişilik çift motorlu Nu.D 38 yolcu uçağını İstanbul’dan Ankara’ya 90 dakikada uçuran Nuri Demirağ’ın yarım kalan hikâyesini tamamlamak için uğraştık. Özdemir Bayraktar Ağabeyimizin davasını, mefkûresini kuvveden fiile çıkarmak, onun gibi nice akıncının, nice kahramanın ektiği tohumları yeşertmek için durmaksızın çalıştık. 100 yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz bu milleti; radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. ‘İstersen bunları tenekeden yap, fakat kendin yap’ diyecek bir nizam. İşte Üstat Necip Fazıl’ın bu sözlerle resmettiği o muhteşem nizamı Allah’a hamdolsun savunma sanayinde kurmayı başardık.

TATBİKATTA DESTAN YAZDIK

İşte sizler de gördünüz. NATO’nun Almanya’da düzenlenen tatbikatında ordumuz Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu gemimizle birlikte adeta destan yazdı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan SANCAR SİDA töreninin ardından HAVELSAN’ın projelerini incelerken imzasını da attı.

PROJELERİ İNCELEDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampusu’nda bulunan Simülatör Entegrasyon Hangarı’nı yerinde inceledi. GÖKBEY, HÜRJET, ALTAY gibi milli platformların simülatörleri ile sivil tam uçuş simülatörleri hakkında HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verildi. HAVELSAN Teknoloji Kampusu’nda düzenlenen törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Simülatör Entegrasyon Hangarı’nı da bakanlar ve yetkililerle birlikte gezdi.

MAVİ VATAN’IN ‘SANCAR’I

m HAVELSAN tarafından geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HAVELSAN tesislerinden Marmaris Aksaz’a canlı bağlantı yaparak SANCAR’ın hizmete alınma törenine katıldı. Gelişen dijital muharebe sahalarının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan SANCAR, keşif, gözetleme, savunma ve suüstü harbi gibi görevleri personelsiz ve otonom olarak yapabiliyor. İnsan hayatı için riski minimize eden platform, ağ merkezli harp konseptine uygun altyapısıyla dikkat çekiyor. Mayına karşı tedbir görevleri için denize indirme sistemine sahip olan SANCAR, arama-kurtarma, liman ve üs koruma, devriye ve sürü operasyon kabiliyetlerine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyutlar (B x E): 12.7 m x 3.3 m

- Deplasman: 9 ton

- Maksimum Hız: 40+ knot

- Seyir Menzili: 10 knot hızda 400 deniz mili

- 12.7 mm silah sistemi

- 2x2 satıhtan satıha füze sistemi