Savunmada Altay gururu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Kahramankazan’da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni’nde şunları söyledi: “Türk savunma sanayi adına büyük bir heyecanı ve aynı zamanda büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemiz savunma sanayine, mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşuna olmadığını gerek bu tesis gerekse teslimatı yapılan Altay tankımızla bir kez daha görüyoruz. Savunma sanayimizin gelişmesi, güçlenmesi, tam bağımsızlık hedefine ulaşması için canla başla çalışan herkese, sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda ter döken, şehadete eren kardeşlerime de Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Geçen sene 24 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

HER AY 8 ALTAY TANKI

Seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankı ile muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ (zırhlı araç) imal edilecek. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarından da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz. Stratejik önemi fevkalade yüksek bu modern tesis bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum. Küresel ölçekte süregiden askeri, siyasi ve ekonomik rekabet her geçen gün boyut ve şekil değiştiriyor. Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Haklı olmanın yetmediği, hakkınızı korumak için güçlü olmanız gerektiği bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle sürekli yüzleşiyoruz. Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü olmak, caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz.



Son 23 yılda savunma sanayi, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attığımız adımlarla Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik. Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20’yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80’i yakaladık. Şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı’sını üreten bir Türkiye var. Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz.

180 ÜLKEYE ÜRÜN İHRACI

Sektördeki 3 bin 500’ü aşkın savunma sanayi şirketimiz, 100 binin üzerindeki nitelikli personelimiz arı gibi çalışmayı; küresel barış, huzur ve güvenliğe doğrudan katkı yapmayı sürdürüyor. Dışa bağımlılık oranımız artık yüzde 20 bile değil. Güvenlik güçlerimizin neredeyse tüm ihtiyaçlarını yerli ve milli savunma araç ve ekipmanlarımızla temin ediyoruz. Savunma sanayinde 1400’ün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk üç ülkesi arasındayız. Dünyadaki en büyük 11. savunma ihracatçısıyız. 2024’te dünya ihracat pazarında yüzde 65 ile yerimizi aldık. Yani dünyada satılan her 100 insansız hava aracından 65’ini biz tedarik ettik. 180 ülkeye ürün ihraç ettik.”

HEDEF 250 TANK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen Altay Tankı Projesi’nde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle BMC’nin Kahramankazan’daki tesislerinde yapıldı. İthal güç grubuyla başlayan seri üretim süreci, yerli BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak. Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı Altay Tankı’na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler yer alıyor.

ALTAY’LA TANKLARDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan teknolojiyi daha ileri taşıma hedefini dile getirirken şunları söyledi: “1,5 milyon mühendislik saatiyle 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan Altay tankımız, en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi. Gerek atış gücü, gerek devamlılık, gerekse mobilite kabiliyetlerine dönük testleri hamdolsun başarıyla tamamladı. Bu yıl başlattığımız teslimatı önümüzdeki senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceğiz. Takip eden partilerde ise yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz BATU güç grubu ile birlikte Altay tanklarımızı ordumuzun envanterine katacağız. Altay’la birlikte Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Altay’la birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay’ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübeyle dijital kontrol sistemlerinden yapay zekâ destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık.”

ÖZEL ÜRETİM TOGG’LA GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay’ın üretim tesislerini, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan özel üretim TOGG’la gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TOGG’un direksiyonuna geçen BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı gezdirdi. Aracın içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Sani, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SSB Başkanı Haluk Görgün ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı TÜGVA İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yer aldı. * Mert GÖKHAN KOÇ/ANKARA

