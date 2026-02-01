Savunmada 2026 hedefleri açıklandı... Teslimat ve seri üretim zamanı

Haberin Devamı

Türkiye savunma sanayisinde 2026 yılı, seri üretim ve envantere girişlerin hızlandığı bir yıl olacak. Antalya’da yapılan ‘Savunma Sanayi Zirvesi’nde savunma muhabirleriyle bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, 2026’da hem insanlı hem insansız hava platformlarında önemli teslimatların yapılacağını vurgulayarak şu başlıkları öne çıkardı:



KAAN KIZILELMA SİHALAR...



“KIZILELMA insansız savaş uçağının ilk teslimatı yapılacak. KAAN için seri üretim sözleşmesi imzalanacak. Gemiden kalkış-iniş kabiliyetine sahip TB3 SİHA’ların ilk teslimatı gerçekleştirilecek. Yapay zekâ destekli TB2T-AI SİHA’lar envantere girecek. HÜRKUŞ eğitim uçağında teslimatlar başlayacak, 22 uçak teslim edilecek. GÖKBEY helikopterine TS1400 turboşaft motoru entegre edilerek yer testleri yapılacak. KAAN’ın kritik tasarım süreçlerine başlanacak.





Haberin Devamı

AKYA Torpidosu seri üretime geçecek. Denizaltılara ATMACA Silah Sistemi entegrasyonu sağlanacak. Muharip gemilerde MİDLAS entegrasyonu tamamlanacak. Yeni nesil kara konuşlu elektronik harp sistemi KORAL 200 envantere girecek. ILGAR-2 elektronik destek ve taarruz sistemi teslimatları tamamlanacak. ALP-100G ve ALP-300 erken ihbar radarlarından en az ikişer adet teslim edilecek.

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında 10 adet ALTAY tankı, Kara Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Farklı konfigürasyonlarda 15 orta sınıf insansız kara aracı envantere girecek, seri üretim süreci başlatılacak.

DENİZ PLATFORMLARI

TCG Muratreis denizaltısı envantere katılacak. TCG 18 Mart denizaltısının modernizasyonu tamamlanacak. Yerli füze, radar ve sensörlere sahip 6’ncı MİLGEM TCG İzmir teslim edilecek. Deniz Kuvvetleri’ne 4 LCT, Kara Kuvvetleri’ne 70 RHİB bot verilecek. Kamikaze insansız deniz araçlarında sürü kabiliyeti deniz üzerinde gösterilecek.

Haberin Devamı

DİJİTAL ALTYAPI

GİZEM Projesi ile yüksek güçlü lazer silah sistemleri alanında kritik sözleşme imzalanacak. GÖKBAĞI Projesi ile yakın yörünge uyduları ve askeri 5G/6G haberleşme altyapısı hedeflenecek. BULUT Programı kapsamında seçilecek pilot merkezde bulut altyapısı faaliyete geçirilecek. DIRCM teknolojisi, ASELSAN ana yükleniciliğinde bir helikoptere entegre edilerek envantere kazandırılacak.”