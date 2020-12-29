Savunmada 2020 gururu

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’deki Türk şirketi sayısı 7’ye yükseldi. ASELSAN, ilk 50’ye girdi. Listedeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ROKETSAN, STM ve BMC’ye bu yıl HAVELSAN ve FNSS de eklendi. Bu yıl özellikle milli havacılık motorları konusunda stratejik gelişmeler yaşandı. İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ’a teslim edildi. İHA’larda görev yapacak Türkiye’nin yerli ve milli ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ’a sunuldu. Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi. Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

UZAY LİGİNE ÇIKTIK

ROKETSAN’ın geliştirdiği yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Böylece Türkiye, uzay ligine girmiş oldu. Ayrıca yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Akıncı ve Aksungur İHA’larının testleri başarıyla sürdürüldü. Aksungur, 49 saat havada kaldı.

SAT KOMANDOLARININ FERRARİ’Sİ

Türk savunma sanayisi, 2020 yılında güvenlik güçlerine bir dizi yeni ürün kazandırdı, geleceğin harp ortamında görev alacak sistemler için de çalışmalarını sürdürdü. Fotoğrafta SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu görülüyor.

(Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca)

MAYINLAR ONA VIZ GELİYOR

MPG Makine A.Ş tarafından imal edilen, özellik ve kabiliyetleriyle muadillerinden öne çıkan, yüksek mayın ve balistik korumaya sahip kurtarıcı M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı).