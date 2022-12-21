Savunma zirvesinde Kızılelma vurgusu

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Beştepe’de toplanan komitenin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır. Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.

İHA’LARA YENİ KABİLİYETLER

Ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin (İ sınıfı fırkateynler) tedariki SSİK toplantısında kararlaştırılmıştır. İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız Kızılelma’da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA’larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F-16’larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.

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Erdoğan, dün ayrıca savunma toplantısı öncesinde Ankara’ya hareket etmeden, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Vejdi Raşidov ile görüştü./Vejdi Raşidov, Tayyip Erdoğan

Toplantıda savunma sanayiinde yurtdışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.”