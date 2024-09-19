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Savunma zirvesi

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#SAVUNMA Sanayii Başkanlığı#Milli Yetkinlik Hamlesi#Cevdet Yılmaz
Savunma zirvesi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:00

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında “Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi” düzenlendi.

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Toplam 7 oturumda gerçekleşecek ve 35 konuşmacının yer alacağı zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra savunma sanayisinden ve kamu kurumlarından temsilciler, üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı.

4 FARKLI EĞİTİM VERİLECEK

Zirvede konuşan Cevdet Yılmaz, projenin odağında gençlerin olacağını belirterek şunları söyledi: “Savunma Sanayi Akademimiz üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin yanında lise ve üniversite öğrencileri, genç profesyoneller, sektör uzmanları, yöneticiler, liderler ve üst yöneticilere yönelik dört farklı etki seviyesinde platform ve eğitim programları sağlayacak.”

SİBER GÜVENLİK OKULLARI

Özvar da siber güvenlik, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’yle işbirliği çerçevesinde 4 yeni siber güvenlik meslek yüksekokulunun açıldığını hatırlattı.

 

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#SAVUNMA Sanayii Başkanlığı#Milli Yetkinlik Hamlesi#Cevdet Yılmaz

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