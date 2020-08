'Savunma sanayisinde üst aşamaya geçmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki DESAN ve Yonca-Onuk Tersaneleri’nde yerli ve milli imkânlarla yapılan iki acil müdahale ve dalış eğitim botu, iki yeni SAT botu ve sekiz süratli devriye botunun Deniz Kuvvetleri’ne teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ OLABİLİRSEK AYAKTA KALIRIZ

“Savunma sanayii duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileriye gitmek, sürekli daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Elde ettiğimiz her başarıyı bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Türkiye dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin, çekişmelerin ve gerilimlerin en yoğun yaşandığı coğrafyanın tam da merkezinde yer alıyor. Böylesine kritik bir jeopolitikte ancak her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız.

HENÜZ BAŞLANGIÇ

Hedefimiz kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayii geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir. Bu aynı zamanda ülkemizin, dünyanın en önde gelen savunma sanayi ihracatçılarından biri haline dönüşmesi demektir. Bugün cirosu 1 milyar dolardan 11 milyar dolar sınırına dayanan, ihracatı 248 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıkan, AR-GE harcaması 1.5 milyar doları geçen bir sektör büyüklüğüne ulaştık. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde, artık 7 firma ile temsil edilmemiz, geleceğimiz açısından bize ümit veriyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde, bölgesinde oyun kuran, oyun bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke haline ulaşmamız henüz bir başlangıçtır. Donanmamız dosta güven ve düşmana korku salan duruşunu daha da güçlendirmiştir.

KAYBEDECEK BİR TEK ANIMIZ YOK

Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 adet yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetleri’ne kazandırıyoruz. Gerçekten tasarımlarıyla ve tüm denizdeki kabiliyetleriyle iftihar vesilesi olacak bu ürünlerimizin yurtdışından da ciddi talepleri alacaktır. Şu anda bazıları Gölcük’te, bazıları Ege ve Akdeniz’de görev halindeler. Görüldüğü gibi kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz.

TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN

Önümüzdeki dönemde hedefimiz, İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu Kara, Hava ve Deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği bir seviyeye ulaşmaktır. Bunun için de denizaltıdan uçak gemilerine kadar tüm muharip deniz platformlarını, ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştiriyoruz. Savunma sanayiinde takip eden değil, takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.”

YÜZDE 70 YERLİLİK YETERSİZ



“TÜRKİYE’nin tek amacı, kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güven kaynağımız, TSK’mızın üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmış olarak sahada yerini almış olmasıdır. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını, tıpkı bugün olduğu gibi birer birer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin savunma sanayii proje stokunu 62’den 700’ün, proje bütçesini 5.5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkartmamızın gerisinde kendimize olan güvenimiz yatıyor. Yüzde 70’leri aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla birlikte maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları düşündüğümüzde henüz yetersiz durumdayız.”

MİLLETİMİZ HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK



“Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye’yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında, özellikle orada mahkûm edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymadıkları bir cüretkârlıkla, her türlü askeri, siyasi, ekonomik, sosyal kargaşa, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Hamdolsun milletimiz 7 yılı aşkın süredir her seferinde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Geçmişten aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözünü 2023’e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle, inşallah 2023’te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Türkiye’nin hukuk devleti niteliğine yönelik her türlü saldırıyı bozarak, yolumuza devam edeceğiz. Girdiğimiz her mücadelenin yeni bir İstiklal Harbi olduğu gerçeğini asla unutmadan bin yıldır bu toprakları kanlarıyla sulayan ecdada layık olabilmek için sürekli daha çok çalışacağız.”

GELİN UÇAK GEMİSİ DE İNŞA EDELİM

“DONANMAMIZA ilk defa katılacak 5 büyük projeyi, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl sonunda test ve eğitim gemimiz Ufuk’u hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl çok maksatlı amfibi hücum gemimiz, Anadolu denizlerimizde göreve çıkacak. Gemi inşa sektörü burada. Ben şimdi buradan size sesleniyorum. Diyorum ki, şimdi Anadolu’yu inşa ettik. Şimdi gelin, bir de artık, şöyle bir veya iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Her halde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez. Bu adımı da atmamız lazım.

HER YIL BİR DENİZALTI

2022’de yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis filomuza katılacak. 2023’te İ sınıfı firkateynlerin ilki olan MİLGEM projesinin 5’inci gemisini denizlerimize yolcu edeceğiz. 2024’te denizde ikmal ve muharebe destek gemisi DİMDEK’i inşallah Deniz Kuvvetlerimize kazandıracağız. Denizaltı teknolojisinde edindiğimiz kabiliyetler ışığında 2022 yılından sonra her yıl 1 olmak üzere toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız.”