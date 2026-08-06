Savunma sanayisinde bir kritik eşik daha aşıldı: Türkiye’nin yeni gücü! Radarların göremediği yerde devreye giriyor

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Savunma sanayisinde yüksek teknoloji gerektiren alanlara yönelik çalışmalarını sürdüren ASELSAN, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir teknoloji alanında kritik bir kabiliyet kazanmasını sağladı.



Şirket, modern askerî sistemlerin en kritik bileşenleri arasında gösterilen kızılötesi dedektörlerin geliştirilmesi ve üretimini millî imkânlarla gerçekleştirerek Türkiye'yi bu alanda üretim yapabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı.



Gece ve zorlu hava şartlarında hedef tespiti ile görüntüleme kabiliyetlerini artıran kızılötesi dedektör teknolojisi; keşif-gözetleme sistemleri, füze arayıcı başlıklar, hedefleme sistemleri, insansız hava araçları ve savaş uçakları gibi birçok kritik platformda kullanılıyor.



TÜRKİYE ELEKTRO-OPTİK TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ OLUYOR



Geçtiğimiz günlerde ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarında, millî imkânlarla geliştirilen elektro-optik dedektör teknolojilerine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, mikroelektronik alanındaki kabiliyetler sayesinde Türkiye'nin kızılötesi dedektör üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiği belirtildi.



Şirket tarafından geliştirilen dedektör ailesi, farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla soğutmalı ve soğutmasız olmak üzere farklı özelliklerde tasarlanıyor. Bu sistemlerin millî platformların görüş yeteneklerini artırarak operasyonel etkinliği güçlendirmesi hedefleniyor.





Elektro-optik sistemlerimizin en kritik bileşenlerini de milli imkanlarla geliştiriyoruz. 🇹🇷

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Mikroelektronik sistemlerdeki yetkinliğimizle Türkiye’yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri konumuna taşıdık.#ASELSAN

🌐

We develop the most critical components of our… pic.twitter.com/1EZVWFaDon — ASELSAN (@aselsan) August 3, 2026

YERLİ SİSTEMLERDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR



Fotoğraflar: ASELSAN

'RADARLARIN ULAŞAMADIĞI ALANLARDA ROL OYNUYOR'

KARA PLATFORMLARINDA DA ELEKTRO-OPTİK TEKNOLOJİLERİN ROLÜ ARTIYOR



'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALIYOR'

