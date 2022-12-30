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Savunma sanayiinden yeni yıl müjdesi: 'Siper' füzesi 100 Km menzili aştı

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#Siper#FÜZE#Hava Savunma Sistemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 21:17

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füzesi 'Siper'in menzilinin 100 km'yi aştığını duyurdu.

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Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.

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#Siper#FÜZE#Hava Savunma Sistemi

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