Savunma sanayiinden yeni yıl müjdesi: 'Siper' füzesi 100 Km menzili aştı

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Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu" ifadelerini kullandı.
Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 30, 2022
Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.🇹🇷🚀@tcsavunma@aselsan@roketsan https://t.co/Quac4C2wfh pic.twitter.com/YxlUMuXo4R