Savunma sanayiinden bayram hediyesi: Gökdeniz

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Testlerin son adımında deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi GÖKDENİZ tarafından başarıyla imha edildi. Sistem, test sırasında hedef tespit, tehdit değerlendirme, takip ve imha fonksiyonlarının tümünü kullanıcı müdahalesi olmadan otonom olarak gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul fırkateynine entegre edilecek” dedi.