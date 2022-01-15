Savunma sanayiinde hedef tam bağımsız Türkiye

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Tuzla’da düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’ne katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MİT Başkanı Hakan Fidan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’ün de hazır bulunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:



ARTIK DIŞARIDAN ALIM İSTEMİYORUZ

“Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin milli istihbarat teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışarıdan alım istemiyoruz. 'Projelerimiz yerli ve milli olacak' dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayii alımları sayesinde, yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan, kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.

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Ülkemizin bu başarısı mazlum ve mağdur halklar, topluluklar için de çok önemli bir umut kaynağı haline geldi. Hamdolsun bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli, milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri, gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Fırkateynlerimizin ana silah grubu olan dikey atım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Artık milli ve yerlisine sahibiz. Hava savunma muhribimiz TF2000’in ihalesine yakında çıkıyoruz."

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AYNI ANDA 3 SAVAŞ GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 savaş gemisinin aynı anda yapılarak bir ilke imza atıldığını söyledi: "Üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA’larla hava operasyonları yapabileceğimiz deniz ve hava gücümüze çarpan etkisi oluşturacak anfibi gemimiz Anadolu’yu hizmete alıyoruz. Yeni tip denizaltılarımızla, ikmal ve muharebe destek gemimizle denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Burada da üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek yine bir ilke imza atıyoruz. İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği kara, hava, deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği sistemler tasarlıyoruz.

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Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirip ihraç edeceğiz. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizin sağlayacağı deniz hava gücümüzle bu alanda dünyanın en üst ligine de çıkmış olacağız. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir.”

TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.