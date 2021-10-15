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Savunma Sanayii toplantısında tam bağımsızlık vurgusu

#Savunma Sanayii#TSK#Savunma Sanayii İcra Komitesi
Savunma Sanayii toplantısında tam bağımsızlık vurgusu

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı.

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Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular ele alınmıştır. Bu kapsamda; elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye; yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.”

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#Savunma Sanayii#TSK#Savunma Sanayii İcra Komitesi

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