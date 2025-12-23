Savunma sanayii projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı haberlerine yalanlama

Haberin Devamı

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Savunma sanayii projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı“ yönündeki haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamayla yalanlama geldi.

"BU TÜR DEĞERLENDİRMELERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Savunma sanayii projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı, var olan kaynakların kontrolsüz harcandığı ve yapılan çalışmalarda milli güvenliğin esas alınmadığı“ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye, savunma sanayii projelerini milli güvenlik önceliklerini esas alarak planlama yapan, bütçesini stratejik hedeflere göre şekillendiren bir ülkedir. Savunma sanayii projeleri, ilgili kurumların ortak değerlendirmeleri ve çok katmanlı karar mekanizmaları ile yürütülmektedir.

Türkiye’nin savunma sanayii alanında yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesini aşmış; kara, hava, deniz ve siber alanlarda çok sayıda proje eş zamanlı olarak hayata geçirilmektedir. Savunma sanayiine yönelik bu tarz asılsız iddialar, sahadaki gerçeklerle, resmi verilerle ve yürütülen projelerin somut çıktılarıyla örtüşmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür değerlendirmelere itibar etmeyiniz.