Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi' imzalandı

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SSB'de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı katıldı. Sözleşme kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine 2 binden fazla ileri teknolojiye sahip zırhlı araç kazandırılacak ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen bu araçlar, yüksek balistik koruma, ileri seviye komuta-kontrol sistemleri ve yerli aktif koruma teknolojileri ile donatılacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, sadece teknik özellikleriyle değil, uluslararası rekabet içinde olunabilecek modellerle de karşılaştırıldığında her bakımdan üstün ürün ve araçlar ortaya çıktığını belirterek, "Kahraman ordumuz bunları kullanacak. Sadece böyle bir projenin maliyet etkin bir şekilde ülkemize kazandırılmasını sağlamıyoruz. Aynı zamanda platformlar bazında milli bağımsızlığımızı ihtiyaç duyduğumuz anda istediğimiz gibi ve istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz platformlara sahip olmuş oluyoruz. Geldiğimiz nokta dünyada ibretle, gıptayla ve örnek alınarak takip edilen bir seviyede" dedi.

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'180 FARKLI ÜLKEYE, 230'UN ÜZERİNDE ÜRÜN İHRAÇ ETTİK'

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan desteği ve ortaya koyduğu misyon, vizyon ve hedeflerle birlikte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve ihtiyaçları karşılamaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Türkiye'yi, bugün dünyada savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme oranlarında açık ara en başarılı ülke olarak ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye, 230'un üzerinde ürün ihraç ettik. Çok geniş yelpazede ürünlerimiz var. Sadece platformlar değil, platformların içinde kullanılan faydalı yükler, teknolojik ürünler, silahlar, mühimmatlar, elektrooptik sistemler, radarlar, bir ülkenin savunma alanında ve bağımsızlık anlamında ihtiyaç duyduğu hemen hemen her ürünü karşılar ve ihraç eder duruma geldi. Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği’nden bugün haftalık rapor aldım. Yılın ilk 2 ayında, geçtiğimiz seneye göre teslimatta yüzde 34'lük bir artış olduğunu gördüm, 650 milyon doların üzerinde. Yaptığımız sözleşmeler, teslim ettiğimiz ürünlerin miktarından her sene daha fazla oluyor. Türkiye savunma sanayi şirketleri, son 2 yılda 20 milyar dolar üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu senenin ilk 2 ayında şirketlerimizin imzaladığı sözleşme tutarı, 2 milyar dolara yakın seviyede. Biz ürettikçe, geliştikçe, yeni ürünleri ve platformları dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça, teknoloji seviyesi ve millileşme oranlarını azim ve kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz. Proje, sadece bir zırhlı araç değil, zırhlı aracın ötesinde içinde barındırdığı elektronik sistemlerle birlikte üstünde taşıdığı kule ile birlikte caydırıcı unsur" ifadelerini kullandı.