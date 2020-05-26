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DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanlığı bu görüntülerle duyurdu! Yeni teslimatlar yapıldı

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı" denildi

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