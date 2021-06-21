Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey’in imzaladığı Şuşa Beyannamesi’nde yer alan, ortak çaba sarf etmeyi taahhüt ettikleri alanlardan biri de savunma sanayii ve askeri işbirliği konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’la teknoloji paylaşımı ve ürünlerin Azerbaycan’da ortak üretilmesi için fabrika kurulacağını açıklamıştı.

Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılan İsmail Demir bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, savunma sanayi alanında gelişmeleri ve yeni işbirliği alanlarını anlattı:

“(Azerbaycan’la işbirliği) Madem Azerbaycan’la ilgili ‘tek millet iki devlet’ diyoruz. Öyle davranmamız gerektiğini düşünüyoruz O noktada kabiliyetlerin tekrarı yerine yapılacak her türlü yatırım ve kabiliyetin birbirimizin eksiğini tamamlayacak şekilde olması...

İHA örneğinden gidelim. Orada bir İHA fabrikası kurmak ne kadar etkin olur, öyle mi yapsak yoksa orada başka bir model mi yapsak? İki ülkenin birbirini tamamlayacağı ve güçlendireceği bir işbirliğine gitmesini düşünüyoruz. Savunma sanayi oldukça önemli kaynak isteyen bir alan. Kaynaklarımızı çok etkin kullanmalıyız. Bazı şeyleri tekrar etmek yerine, yaptığımız yatırımın iki ülkeye de katkısı olması gerekiyor.

S-400’DE İKİNCİ SEVKIYAT

(ABD ile yakınlaşma, S-400’ün ikinci sevkıyatını etkileyecek mi) İkinci sevkıyat kendi mecrasında giden bir şey. Yeni bir konu değil. Onun bence bununla çok alakalı olmaması gerekiyor. Burada farklı bir durum yok. (ABD ile) diyalog kapılarının açılmasını her zaman önemsedik. En önemli konu konuşulmaya başlanması ve tarafların birbirlerini anlayacak şekilde masaya oturması ki şimdiye kadar yapamadığımız bir şeydi. Bunu yaptığımız zaman birbirimizi daha iyi anlayacağız.

(Yeni görüşme ne zaman olacak?) Bizde bir bilgi yok ama zirve sonrası nasıl bir gelişme olacağını bekleyeceğiz.

F-35’LER İÇİN YOL HARİTASI

(F-35’ler için ABD nezdinde girişimler) Çok kanallı olarak, siyasi ayağı, lobi ayağı, hukuki ayağı olan, hepsini bir arada değerlendiren bir yol haritası çalışıldı.

(F-35 için üretim yapan ABD’li şirketler kayıplarını aramak için dava mı açacak?) Dava demeyelim. Herkes bu konuda bir şekilde etkilendi. Bunlar arasında Amerikan şirketleri de var. Yol haritasının çok unsuru var. Bunlardan biri de Amerikalı şirketlerin kendi etkilendikleri konuları masaya getirmeleri ve ABD’li yetkililerle konuşmalarıydı. Etkilenen herkesin nasıl etkilendiğini ifade etmesi normal. Biz bunu tetikledik.

(Türk firmaların F-35’ler için üretimleri durdu mu?) Daha önceki anlaşmalar kapsamında devam edenler var. Sözleşme gereği devam ediyor. Kesilenler var. Karma bir durum.

SİDA İÇİN SERİ ÜRETİM

(Silahlı İnsansız Deniz Aracı-SİDA) Seri üretime başlatıyoruz. Başkaları da geliyor. İDA’ların da birçok modelini göreceksiniz. Şu anda alt zeminde çok önemli çalışmalar var.

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