Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli uzay çalışmalarına, savunma sanayinin mühendislik gücüyle en yüksek desteği vermeye devam ettiklerini kaydetti. Görgün, "TUSAŞ tesislerinde, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu yerinde inceledik. GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme GÖKTÜRK-Y sayesinde; kazanacağımız yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de devam edecek.

GÖKTÜRK-Y kapsamında; uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile buna yönelik hizmetler, entegre lojistik destek faaliyetleri ve gerekli diğer sistemler sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemleri de milli imkanlar ile geliştiriliyor.Uzaydaki yeni gözümüz olacak, bu büyük projede emeği geçen ve başarıyla çalışmalarına devam eden tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)