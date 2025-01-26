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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi

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#Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün#GÖKTÜRK-Y Projesi#Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 12:26

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret ederek, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi.

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli uzay çalışmalarına, savunma sanayinin mühendislik gücüyle en yüksek desteği vermeye devam ettiklerini kaydetti. Görgün, "TUSAŞ tesislerinde, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu yerinde inceledik. GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme GÖKTÜRK-Y sayesinde; kazanacağımız yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de devam edecek.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi

GÖKTÜRK-Y kapsamında; uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlar ile buna yönelik hizmetler, entegre lojistik destek faaliyetleri ve gerekli diğer sistemler sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemleri de milli imkanlar ile geliştiriliyor.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKTÜRK-Y projesinde gelinen son durumu inceledi
Uzaydaki yeni gözümüz olacak, bu büyük projede emeği geçen ve başarıyla çalışmalarına devam eden tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

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#Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün#GÖKTÜRK-Y Projesi#Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ

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