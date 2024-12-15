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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti

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#Savunma Sanayii Başkanı#Haluk Görgün#Çanakkale
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alanı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 13:04

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

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‘Turbojet Motorlarının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Töreni’ ve ‘Motor Projeleri Değerlendirme Çalıştayı’ için Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Çanakkale Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret eden Görgün’e Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaret boyunca heyete eşlik etti. (DHA)

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#Savunma Sanayii Başkanı#Haluk Görgün#Çanakkale

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