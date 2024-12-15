Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti

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‘Turbojet Motorlarının Geliştirilmesi Projesi Kapanış Töreni’ ve ‘Motor Projeleri Değerlendirme Çalıştayı’ için Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Gelibolu Tarihi Alan'ı ziyaret etti.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Anzak Koyu, Çanakkale Şehitler Abidesi, Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret eden Görgün’e Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ziyaret boyunca heyete eşlik etti. (DHA)