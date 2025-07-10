Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Suudi Arabistan’da

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Sayın Ahmed Abdulaziz Al Ohali ile bir araya geldi. Görüşmede; savunma sanayii alanındaki stratejik iş birliği olanakları, teknoloji transferi ve ortak üretim modelleri ele alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan savunma iş birliği köprüsünün, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kalkınmaya katkı sunacağı vurgulandı. Savunma sanayimiz, küresel ortaklıklarla büyürken; yerli ve milli çözümlerimizle dost ülkelerle birlikte geleceği inşa ediyor” denildi.