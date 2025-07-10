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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Suudi Arabistan’da

Güncelleme Tarihi:

#Suudi Arabistan#Haluk Görgün#Savunma Sanayii
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Suudi Arabistan’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 18:20

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Askeri Sanayi Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Sayın Ahmed Abdulaziz Al Ohali ile bir araya geldi. Görüşmede; savunma sanayii alanındaki stratejik iş birliği olanakları, teknoloji transferi ve ortak üretim modelleri ele alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan savunma iş birliği köprüsünün, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kalkınmaya katkı sunacağı vurgulandı. Savunma sanayimiz, küresel ortaklıklarla büyürken; yerli ve milli çözümlerimizle dost ülkelerle birlikte geleceği inşa ediyor” denildi.

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#Suudi Arabistan#Haluk Görgün#Savunma Sanayii

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