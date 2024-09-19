Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin kapanışında konuştu

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Görgün, Savunma Sanayii Akademi tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamındaki "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri ile Sponsor Firmalara Plaket Takdimi"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Görgün, insan kaynakları alanında savunma sanayi adına yeni bir dönemin başlangıcını dün başlattıklarını hatırlatarak, içerik açısında zengin kapsadığı konuların genişliği açısından derin olan Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin tamamlandığını kaydetti.

Görgün, iki gün boyunca yoğun bir gündem ve içekle gerçekleşen oturumlar ve konuşmalar kapsamında irdelelen başlıklara değindi.

Zirvenin "Teknoloji ve insan kaynakları" konulu ilk oturumunda, insan kaynakları alanında sektöre yön veren konuların ele alındığını anımsatan Görgün, "Bu oturumumuz kapsamında, 'İK analitiği stratejisi oluşturmak', 'Büyük veri yönetimi ve veri kalitesinin önemi', 'Robotik süreç otomasyonu (RPA) ve üretken yapay zekanın (GenAI) ile savunma sanayiinde insan kaynaklarının gelişimi', 'İnsan kaynakları yönetiminde öngörü analizlerinin önemi', 'RPA ve AI sayesinde dijital yakaya aktarılabilecek görevler', RPA ve GenAI gibi teknolojilerin yaratacağı siber güvenlik riski ve savunma sanayii şirketlerinin konuya hazırlık' seviyeleri konuşuldu." ifadelerini kullandı.

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Görgün, zirvenin "Savunma sanayii özelinde yetenek pazarı" konulu ikinci oturumunda, verilerle yetenek pazarı analizi, mezunların çalışma hayatına dair beklentileri ve savunma sanayinde işgücü hareketliliği üzerine odaklanıldığını söyledi.

"Yetkinlik mimarisi ve gelişimi" ana başlıklı üçüncü oturumunun, yetkinliğin tanımlanması ve analizi, yetkinliklerin stratejik hizalanması ve öğrenen organizasyon olma konularının görüşüldüğünü aktaran Görgün, şöyle devam etti:

"Söz konusu oturumda 'Yetkinlik tanımlanması ve analizi', 'Şirket stratejileri ile çalışan yetkinliklerinin hizalanması', 'Yetenek yığınından kaçınma', 'Çalışanlarımız geleceğe hazır mı?', 'Çalışanlarımızın becerilerini yeniden tasarlama', 'Öğrenen organizasyon olmak', başlıkları ele alındı. Dördüncü oturumda 'Savunma sanayii yetenek ve kariyer yönetimi' başlığı altında, şirket içi hareketliliği destekleyen uygulamalar, yedekleme sistemleri, iç yetenekleri keşfetme, şirket stratejisi ile uyumlu organizasyon tasarımı ve performans ve kariyer bağlantısı konularına odaklanıldı. Zirvemizin beşinci oturumu 'İş yapış kültürü ve değişim yönetimi' üzerine odaklandı. Oturum kapsamında, şirket değerleri ile uyumlu çalışanları bulma ve geliştirme stratejileri, kurumsal kültürü yetenek gelişimiyle hizalamak, savunma sanayiinde yetkinliğe odaklanmak, yetenek değişimlerinde organizasyon kültürünün korunması ve değişim yönetimi konuları irdelendi."

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Görgün, zirvenin altıncı oturumunda, "Kuşaklar arası çeşitliliğin yönetimi" konusunun ele alındığını dile getirerek, bu bağlamda, kuşakların kariyer beklentileri ve bu beklentileri karşılamak için kurumsal stratejiler, kuşakların yetenek ve yetkinliklerini anlamak, çok kuşaklı savunma sanayii organizasyonlarında yetenek gelişimi için insan kaynaklarının rolü ve nesiller boyunca yetkinliğin geliştirilmesine yönelik insan kaynakları stratejilerine değinildiğini bildirdi.

"ZİRVE, İÇERİK VE PROGRAM AÇISINDAN OLDUKÇA DOYURUCU"

Zirvenin son oturumu olan "Liderlerin yetenek yönetimi ajandası" kapsamında ise 2024 yılı savunma sanayii üst yönetimlerinin insan kaynakları yönetimi ajandasının genel müdürler tarafından açıklandığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

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"Keynote konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen sunum ve konuşmalarda ise, kültürün iş dünyasında nasıl kritik bir rol oynadığını vurgulandı. Kültürün göz ardı edilmesinin proje gecikmelerine, çalışan motivasyon eksikliğine ve artan devamsızlığa yol açtığı açıklandı. İş yaşamı ve çalışanların kişisel gelişimi arasında denge kurulması gerektiği, bu dengenin yönetim tarafından desteklenmesi durumunda işten ayrılma oranlarının düşebileceği vurgulandı. Ayrıca, iş hayatında süreç odaklılık yerine daha profesyonel bir odaklanmanın tercih edildiği belirtildi. Liderlerin 'yürüdükleri yolda söylediklerine uygun davranarak' çalışanların güvenini kazanmaları gerektiği vurgulanarak kültür ile strateji uyumunun başarıyı nasıl artırabileceği ele alındı. İçerik ve program açısından oldukça doyurucu olduğunu gözlemlediğim bu zirvenin, ülkemiz adına önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Burada yapılan görüş alışverişlerinin ve sunulan fikirlerin savunma sanayiimizdeki milli hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağına olan güvenim tam. Bu tür etkinliklerin, ülkemizin savunma sanayinde teknoloji, inovasyon ve tam bağımsızlık yolunda attığı adımları daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

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Konuşmasının ardında Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi kapsamında verilen, "Kurumsal Akademiler Birliği Üyeleri'ne belgelerini ve etkinliğin sponsor firmalarına plaketlerini takdim etti.