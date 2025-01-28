Savunma Sanayii Başkanı Görgün, KAAN'ın değerlendirme toplantısına katıldı

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirdiğimiz Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın değerlendirme toplantısında, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, programa katkı sunan yerli firma yöneticileri ile Başkanlığımız ve TUSAŞ personeli ile bir araya geldi. 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın gelişimine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz" denildi.