×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, KAAN'ın değerlendirme toplantısına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Görgün#TUSAŞ#KAAN
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, KAANın değerlendirme toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 20:37

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen KAAN değerlendirme toplantısına katıldı.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirdiğimiz Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın değerlendirme toplantısında, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, programa katkı sunan yerli firma yöneticileri ile Başkanlığımız ve TUSAŞ personeli ile bir araya geldi. 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın gelişimine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz" denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, KAANın değerlendirme toplantısına katıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Görgün#TUSAŞ#KAAN

BAKMADAN GEÇME!