×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'de bir ilk.. Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: Seri üretime hazır

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayii#MMT Silah#Yerli Üretim
Türkiyede bir ilk.. Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: Seri üretime hazır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 19:35

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MKE Modern Makineli Tüfek'in (MMT) kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının, Türk savunma sanayisinin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE MMT'nin kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO STANDARTLARINI BAŞARIYLA GEÇTİ

Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğe hayırlı olmasını dilediğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

Türkiyede bir ilk.. Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu: Seri üretime hazır

"Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor."

Haberin Devamı

MKE'nin NSosyal hesabından paylaştığı bilgilere göre, MKE MMT 40 farklı NATO testinden başarıyla geçti. 8 kilogram ağırlığı ile muadillerine göre daha hafif olan tüfek, toplam 250 bin fişekle kalifiye edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Savunma Sanayii#MMT Silah#Yerli Üretim

BAKMADAN GEÇME!