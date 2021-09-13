Savunma Sanayii Başkanı Demir'den otonom araç yapan gençlere destek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi- Binek Otonom Araç Yarışması'nı ziyaret etti. Yarışmaya katılan 36 ekibin tamamını ziyaret eden Demir, ekiplere başarılar diledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü tarafından geliştirilen ‘Elektra’ isimli aracı uzaktan kumanda ile kullanan Demir, isteyen takımların araçlarına da imza attı.

'BURADA BİR TEKNOLOJİ GÖSTERİMİ YAPILIYOR'

Yarışmanın, geleceğin teknolojisi açısından önemine vurgu yapan Demir, "Elektrikli otonom araçlar yarışması için gençlerimiz buradalar. Artık dünya otonom, insansız bir dünyaya doğru gidiyor. Çeşitli araç kategorilerinde, hava, kara, deniz araçlarının çeşitli boyut ve kategorilerde insansızlaştığını, otonomlaştığını görüyoruz. Bu bir teknoloji yarışı ve uygulama alanı. Bunlardan birisi olan otonom kara araçları konusunda arkadaşlarımızın çalışmalarını gördük. Bu konudaki hevesin, gayretin ne kadar yaygın olduğu bizim için gerçekten önemli bir müjde oldu. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Burada bir teknoloji gösterimi yapılıyor. Burada yapılan gösterimin çeşitli alanlarda uygulamasını göreceğiz. Buradaki çabalarla, tecrübelerle ileride bu işin mutfağından gelmiş, teknolojiyi gerçek hayata uygulamış, daha da iyisini yapmak üzere kolları sıvamış bir genç kitle ile karşılaşacağız. Bu yayılımı önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın kendi aralarında oluşturdukları ekip ruhunu önemsiyoruz. Çeşitli alanlardaki kişilerin bir araya gelerek birbirlerine bir şeyler öğretmelerini, bir ürün ortaya çıkartmalarını önemsiyoruz" dedi.

'ÇOK DEĞİŞİK FİKİRLER, ÇOK DEĞİŞİK TASARIMLAR GÜNDEME GELMİŞ DURUMDA'

Yarışmaya katılan öğrencilerin kısıtlı imkanlar içerisinde önemli işler başardığını söyleyen Demir, "Çok değişik fikirler, çok değişik tasarımlar gündeme gelmiş durumda. Kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu da kendi içerisinde değerli, çünkü birçok arkadaşımız kendi elleriyle atölyelerde kaportasından elektrik motoruna, yazılımından kart tasarımına kadar bir dizi konuyu bilfiil yapmış. Orada hata yapmış, düzeltmiş, başarılı olmuş ve buraya kadar gelmişler. İnşallah burada da başarılı olacaklar" diye konuştu.

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