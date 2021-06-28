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Haber Giriş: 28.06.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Gökbey helikopteri açıklaması

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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Gökbey helikopteri açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 'Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam!

Savunma Sanayii Başkanı Demirden Gökbey helikopteri açıklaması

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