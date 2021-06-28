Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Gökbey helikopteri açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:



Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey helikopterimizin 3. prototipi ilk uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam!

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