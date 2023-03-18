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Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de pistte

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanatii#HÜRJET#İsmail Demir
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 20:47

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milli Muharip Uçak'ın ardından HÜRJET'in de piste çıktığını duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" dedi. 

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#Savunma Sanatii#HÜRJET#İsmail Demir

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