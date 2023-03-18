Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de pistte

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin" dedi.
Dün Bismillah dedik bugün Maşallah!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 18, 2023
MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı. 🇹🇷✈️
Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.@TUSAS_TR pic.twitter.com/X6Au7sXl2p