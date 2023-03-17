Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Demir#Savunma Sanayii#Milli Muharip Uçak
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 20:36

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Demir#Savunma Sanayii#Milli Muharip Uçak

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm