Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladıkAsgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık!#Asgari Ücret
Galatasarayda bir istifa daha Burak Elmastan açıklama...Galatasaray'da bir istifa daha! Burak Elmas'tan açıklama...#Galatasaray
Milyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktıMilyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktı#Asgari Ücret
Asgari ücrette tarihi artış Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldıAsgari ücrette tarihi artış! Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldı#Asgari Ücret
Kovid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca paylaştı: İşte son durumKovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca paylaştı: İşte son durum#Koronavirüs
Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacakDemirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak#Demirören Holding
Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
Bahçeliden asgari ücret açıklaması: Yüreklere su serptiBahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Yüreklere su serpti#MHP
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Doktor kızını öldüren baba için karar verildi Bu gece ilk defa rahat uyuyacağımDoktor kızını öldüren baba için karar verildi! 'Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım'#Balıkesir
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son #Omicron
Vahşet Cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktüVahşet! Cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü#Hatay
G.Sarayda Rezan Epözdemir neden istifa etti Ayrılık sonrası...G.Saray'da Rezan Epözdemir neden istifa etti? Ayrılık sonrası...
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi!#Cem Yılmaz
HABERLERGündem Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı#İsmail Demir#Savunma Sanayii
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mavi Vatan’ımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor” ifadelerini kullandı.

DENİZ KARAKOL UÇAKLARININ TOPLAM SAYISI 12’YE ULAŞACAK

Öte yandan 10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağının teslimatını takiben 2021 yılı içinde ilave 3 adet Deniz Karakol Uçağı ile 1 adet Deniz Genel Maksat Uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı gerçekleştirildi. Böylece donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen MELTEM Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan LEONARDO firması olurken, yerli savunma sanayii firmalarından TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT ise alt yüklenici olarak görev alıyor. MELTEM Projesi kapsamında son 2 uçak teslimatının da 2022 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet etmekte olan Deniz Karakol uçaklarının toplam sayısı 12’ye ulaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı#İsmail Demir#Savunma Sanayii

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık