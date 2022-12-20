Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Ankara
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda 25 proje hakkında adım atılırken, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır.

Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.

Ayrıca Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8'inci gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü toplantıda kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

'İHA'LARA YENİ KABİLİYETLER KAZANDIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ'

Açıklamada ayrıca, "İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız Kızılelma'da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA'larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F-16'larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.

Toplantıda savunma sanayinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir" denildi.

Gözden Kaçmasın

Kritik asgari ücret görüşmesi sonrası açıklamaKritik asgari ücret görüşmesi sonrası açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Savunma Sanayi#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası
Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara