Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Bor karbür askeri ekipmanlarda da kullanılacak

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi savunma sanayi açısından da stratejik öneme sahip. Peki bu tesis savunma sanayisine ne gibi katkılar sağlayacak? CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er konunun detaylarını Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’e sordu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’in CNN TÜRK’teki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bahsettiğimiz aslında seramik toz diyebiliriz. Bunun preslenip çeşitli formlara getirilmesiyle beraber önce balistik plaka dediğimiz koruyucu plakalar, askerlerimizin kullandığı yeleklerin içine konulan zırhlar bunlardan yapılıyor olacak. Önce balistik plaka dediğimiz koruyucu plakalar güvenlik güçlerimizin kullandığı zırhlardan yapılıyor olacak. Bu da üçte bir oranında ağırlık azaltması demek bu da çok büyük bir avantaj.

Haberin Devamı

Sadece personel üzerinde değil, çeşitli araçlarında ağırlığını azaltacak. Araçların hem yakıt tüketimini hem ağırlıklarını azaltılması ile başka tür yükler taşımaları ile ilgili önemli adımlar atılacak.

'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ BİTİRECEK'

Diğer kullanım alanı zırh aşamasında helikopter koltukları. Helikopterin ateş alması durumunda pilotun yaralanmasını önleyecek. Roketlerde kullanılan çeşitli formları var. Bunlardan biri mazılları. Çeşitli kullanım alanları da çıkacak. Ondan bir aşama ötede de bu teknolojinin daha da geliştirilmesi ile daha dayanıklı malzemelerin de ortaya çıkmasını sağlayacak.

Dışa bağımlılığımız bitirecek. Savunma sanayinde stratejik ürünlerde dışarda bağımlılığımız olmamalı diye söylüyoruz. Dünyada bor deyince ilk Türkiye geliyor. Enerji Bakanlığı’mızla kafa kafaya verdik. Yüksek karbür üretmekle ilgili bu tesisi hayata geçirdik. Bizim için önemli bir adım stratejik ürünlerde Türkiye dışarı bağımlı olmayacak. Yüksek kalite bor karbür üretmekle ilgili bu tesisi hayata geçirdik. Bor yolculuğu Türkiye’nin devam edecek.

MİLLİ MUHARİP UÇAK VE HÜRJET’TE SON DURUM NE?

Bizi izlemeye devam edin. Milli Muharip Uçak, ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 sıradaki ürünlerimiz. Ardı ardına ortaya çıkacaklar. Ülkemize müjdelerimiz olacak. Çeşitli motor çalışmalarımız var. Biraz daha ortaya çıkınca görülsün istiyoruz. Roket ve hava sistemlerimizde yolculuğumuz devam edecek. Çok uzun sürekli yolculuk.

Haberin Devamı

Bunu sadece bir başlangıç olarak görüyorum. bor karbürde dışarı bağımlıydık bu bağımlılığı bitiriyoruz. İleri aşama ürünlerini de bekliyoruz.

Bu teşebbüsü aslında yerli ve milli olma idealimizin bir adımı da buydu. En doğru adres yine Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, ETİ Maden idi. Bu yolculuğu beraber yapalım dışa bağımlılığı bitirelim dedik. Bizim Türkiye olarak en büyük idealimiz dışa bağımlılığı bitirmektir.