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AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Savunma Sanayi Başkanı duyurdu: İlk teslimatları yapılacak...

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Savunma Sanayi Başkanı duyurdu: İlk teslimatları yapılacak...
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı son dakika açıklamasında önemli bilgiler paylaştı. Demir açıklamasında '2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.  Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak' dedi.

İsmail Demir açıklamasının devamında ise 'Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek' dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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